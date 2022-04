Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że spotkanie twarzą w twarz z Władimirem Putinem jest obecnie mało prawdopodobne.

Reklama

Dodał jednocześnie, że możliwość przeprowadzenia kolejnych rozmów z Rosją jest trudna, ale nie ma innej opcji.

Rosyjska agencja informacyjna Interfax przekazała, że rozmowy między dwoma stronami są kontynuowane za pośrednictwem łącza wideo.

W sprawie Buczy i dramatów, które się tam wydarzyły, Zełenski zapowiedział, że Ukraina będzie szukać dowodów zbrodni wojennych, którymi zajmą się inne kraje, i że określenie "denazyfikacja" odnosi się bardziej do Rosji niż do jego kraju.

Reklama

Zełenski uważa, że Rosjanie mogą "wrócić" w ciągu dwóch lat, jeżeli Ukraina nie otrzyma odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa.

Nawiązując do Donbasu, prezydent powiedział, że Ukraina i Rosja nie będą w stanie dojść do porozumienia we wszystkich kwestiach na raz, ale powinny nad tym pracować.