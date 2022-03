05:50 Linie lotnicze Vietnam Airlines tymczasowo zawieszają loty z Hanoi do Moskwy

Narodowy przewoźnik wietnamski przestanie latać z Hanoi do Moskwy poczynając od 25 marca. Loty mają być zawieszone do odwołania - podaje Wietnamska Agencja Informacyjna. Zawieszenie lotów ma być związane z "przeglądem procedur, wymagań i regulacji związanych z lotami do Rosji" - podaje Agencja. Władze Wietnamu dotychczas nie potępiły inwazji Rosji na Ukrainę, oba kraje utrzymują bliskie relacje.



05:48 Rosjanie mieli zniszczyć Centralne Laboratorium Analityczne, które zajmowało się m.in. odpadami radioaktywnymi

Ukraińska agencja pisze na swoim profilu na Facebooku, że w laboratorium znajdowały się m.in. "próbki izotopów promieniotwórczych, które obecnie znajdują się w rękach wroga".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina: Rosjanie zniszczyli laboratorium w Czarnobylu Rosyjscy żołnierze, okupujący teren elektrowni atomowej w Czarnobylu, "ograbili i zniszczyli" warte 6 mln euro laboratorium, które znajduje się na terenie elektrowni - informuje ukraińska agencja państwowa zarządzająca Strefą Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

05:33 Były sekretarz obrony USA: To powód do realnych obaw, iż Rosja co najmniej rozważa użycie broni jądrowej

Były szef Pentagonu zareagował w ten sposób na to, że rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow w rozmowie z CNN stwierdził, że Rosja może użyć broni jądrowej jeśli Rosja będzie mierzyć się z "egzystencjalnym zagrożeniem". Rosja jest państwem świata z największym arsenałem głowic jądrowych.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Pieskow nie wyklucza użycia broni jądrowej. Pentagon: Groźne słowa - Odpowiedzialne mocarstwo nuklearne nie powinno się tak zachowywać - tak rzecznik Pentagonu, John Kirby, zareagował na wypowiedź rzecznika Kremla, Dmitrija Pieskowa, który w rozmowie z CNN nie chciał wykluczyć użycia przez Rosję broni jądrowej w czasie konfliktu na Ukrainie.

05:18 W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać jak Czeczeni z ochotniczego batalionu walczą na Ukrainie z Rosjanami

05:13 Sztab Generalny armii Ukrainy: Rosja straciła 22 marca siedem czołgów, cztery samoloty

Sztab Generalny armii Ukrainy podaje, że 22 marca ukraińskie siły zbrojne odparły "siedem natarć wroga" i zniszczyły "siedem czołgów, dwa bojowe wozy piechoty, sześć systemów artyleryjskich i pewną liczbę pojazdów, a także zdobyły trzy bojowe wozy piechoty". Z kolei siły obrony powietrznej miały zestrzelić dwa bezzałogowe statki powietrzne, cztery samoloty i jedną rakietę. Rosjanie w czasie walk, które trwały na Ukrainie 22 marca, mieli stracić ok. 100 żołnierzy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sztab Generalny armii Ukrainy: Białoruscy żołnierze nie chcą z nami walczyć Z powodu braku sukcesów w działaniach wojennych przeciw Ukrainie Rosjanie dokonują "całkowitego zniszczenia" kluczowych obiektów infrastruktury - podaje ukraiński Sztab Generalny w komunikacie na temat sytuacji na frontach po 27 dniu wojny na Ukrainie.

04:58 Zachód rozważa czy podjąć działania mające wykluczyć Rosję z grupy G20

Alternatywą jest bojkot posiedzeń grupy przez członków grupy G7.

Czytaj więcej Dyplomacja Czy Rosja zostanie wykluczona z grup G20? Polska gotowa ją zastąpić USA i ich zachodni sojusznicy rozważają czy Rosja powinna pozostać członkiem grupy G20, zrzeszającej największe gospodarki świata, po agresji jakiej ten kraj dopuścił się przeciw Ukrainie.

04:27 Ukraiński resort obrony: Żołnierze z Białorusi nie chcą walczyć przeciw Ukrainie

Ministerstwo obrony Ukrainy, w najnowszym komunikacie na temat sytuacji na frontach, umieszczonym na kanale w serwisie Telegram pisze, że choć "możliwość dołączenia sił zbrojnych Republiki Białorusi do wojny przeciw Ukrainie po stronie Federacji Rosyjskiej istnieje", to jednak "według dostępnych informacji duża liczba żołnierzy, a czasem dowódców (armii białoruskiej - red.) odmawia udziału w okupacji" Ukrainy.



04:27 MSW Ukrainy zamieściło nagranie pokazujące zatrzymanie rosyjskich sabotażystów w Kijowie

04:22 Zełeński o negocjacjach z Rosją: Krok po kroku posuwamy się naprzód

W wystąpieniu opublikowanym w nocy z wtorku na środę prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rozmowy Ukrainy z Rosją mające na celu zakończenie wojny są trudne, czasem konfrontacyjne, ale - jak dodał - Ukraina "krok po kroku posuwa się naprzód". - Nadal pracujemy na różnych poziomach nad tym, by zachęcić Rosję do wykonania ruchu w stronę pokoju. Przedstawiciele Ukrainy uczestniczą w rozmowach na różnych poziomach, które się toczą każdego dnia - powiedział Zełenski.