- Jestem wdzięczny Japonii za to, że podjęła zdecydowane działania w związku z sytuacją na Ukrainie. Japonia wywiera presję na Rosję, stosuje sankcje. Apelujemy do was, abyście to kontynuowali, próbowali stabilizować sytuację, by zmusić Rosję do szukania pokoju, zatrzymania tsunami przeciw Ukrainie - mówił prezydent Ukrainy.



Reklama

- Trzeba doprowadzić, by Rosja nie miała środków na swoje wojsko - dodał.

Japonia wywiera presję na Rosję, stosuje sankcje. Apelujemy do was, abyście to kontynuowali Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- Ludzie powinni mieszkać tam, gdzie chcą i pragną mieszkać: w swoich własnych miastach, w swoim własnym państwie. Jestem przekonany, że podzielacie nasze pragnienie, abyśmy wrócili na nasze ziemie - podkreślił Zełenski.

- Należy stworzyć nowe narzędzia, nowe gwarancje, by działać prewencyjnie przeciw potencjalnym aktom agresji. Japonia, jako lider w takich działaniach, może zrobić wiele dla Ukrainy i dla świata - kontynuował. - Będziemy reformować instytucje międzynarodowe, jestem przekonany, że Japonia będzie nas wspierać tak jak dotychczas - stwierdził.

Reklama

- Zróbcie wszystko co w waszej mocy, by mieć pewność, że jutrzejszy dzień nadejdzie, będzie dniem pokoju dla nas, dla kolejnych pokoleń - apelował prezydent Ukrainy.



- Wiemy jaką macie historię, jak umiecie przywracać harmonię, chronić i bronić kulturę państwa. Ukraińcy doceniają waszą kulturę - mówił Zełenski.