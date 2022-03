Pieskow w rozmowie z CNN stwierdził, że Rosja może użyć broni jądrowej jeśli Rosja będzie mierzyć się z "egzystencjalnym zagrożeniem". Rosja jest państwem świata z największym arsenałem głowic jądrowych.

Rzecznik Pentagonu, pytany o tę wypowiedź, stwierdził, że jest ona "groźna".



Jednocześnie Kirby dodał, że Pentagon "nie zaobserwował niczego, co prowadziłoby do wniosku, że należy zmienić postawę w zakresie odstraszania strategicznego".

- Codziennie monitorujemy tę kwestię na tyle, na ile możemy - podkreślił Kirby.



Pieskowa skrytykował też były sekretarz obrony USA, Leon Panetta.

To powód do realnych obaw, iż Rosja co najmniej rozważa użycie broni jądrowej Leon Panetta, były sekretarz obrony USA

- Nie wiem jak można traktować to inaczej, niż jako groźną (sytuację), gdy Rosja szuka potencjalnej wymówki do użycia broni jądrowej o niskiej wydajności (taktycznej broni jądrowej - red.) - stwierdził.



Panetta dodał, że słowa Pieskowa oparte są na "fałszywym założeniu, że w jakiś sposób Rosja jest zagrożona". - Uważam, że to powód do realnych obaw, iż Rosja co najmniej rozważa taką możliwość - dodał.