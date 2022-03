Ławrow przemawiał w środę do słuchaczy i pracowników naukowych Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. W swoim wystąpieniu przekonywał też m.in. że na Ukrainie szerzy się neonazizm.



W czasie przemówienia poruszył temat ewentualnego wysłania na Ukrainę misji pokojowej, co zaproponował w czasie wizyty w Kijowie wicepremier Jarosław Kaczyński. Szef MSZ Rosji ostrzegł, że taki krok mógłby doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji między Rosją a NATO. Kaczyński mówił w Kijowie, że taka misja mogłaby być realizowana przez NATO. Projekt organizacji takiej misji Polska ma przedstawić na czwartkowym szczycie Sojuszu w Brukseli.

- Mam nadzieję, że wiedzą, o czym mówią - powiedział Ławrow. - To byłoby bezpośrednie starcie między siłami zbrojnymi Rosji i NATO, którego wszyscy nie tylko starali się uniknąć, ale też podkreślali, że co do zasady nie powinno to mieć miejsca - dodał.



Ławrow przekonywał też, że USA "nie są zainteresowane w szybkich postępach negocjacji między Rosją a Ukrainą" i "chcą, aby między obydwoma państwami konflikt utrzymywał się tak długo, jak długo jest to możliwe".

Czytaj więcej Służby ABW wnioskuje do MSZ o wydalenie z Polski 45 rosyjskich dyplomatów. "Prowadzą działalność wywiadowczą przeciwko Polsce" ABW przygotowała listę 45 osób pracujących w Polsce pod tzw. przykryciem dyplomatycznym. To osoby, które funkcjonują w ramach statusu dyplomatycznego, ale de facto prowadzą działalność wywiadowczą przeciwko Polsce - oświadczył rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaryn przekazał, że szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wnioskuje do MSZ o pilne wydalenie tych osób z Polski.

- Negocjacje są trudne, ponieważ strona ukraińska (...) stale zmienia swoje stanowisko, odrzuca nasze propozycje - mówił Ławrow.

- Trudno oprzeć się wrażeniu, że są prowadzeni za rękę przez swoich amerykańskich kolegów - dodał przekonując, iż politolodzy w Rosji i na Zachodzie są zgodni, że dla Amerykanów "nieopłacalne jest szybkie zakończenie" negocjacji rosyjsko-ukraińskich.

Jesteśmy silni, doświadczeni, nie brak nam ducha i woli, by chronić to, czego bronimy i zapewnić bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji

- Pompują więcej broni na Ukrainę. Formułują prowokacyjne stanowiska: przekażmy im radzieckie MiG-i z wschodniej Europy, dodatkowe Stingery, co jest ogromnym zagrożeniem, bo z pewnością rozleją się one po całej Europie. Najwyraźniej chcą, aby stan konfliktu między nami (Rosją a Ukrainę - red.) utrzymywał się tak długo, jak to możliwe. Ale my jesteśmy silni, doświadczeni, nie brak nam ducha i woli, by chronić to, czego bronimy i zapewnić bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej oraz godne życie tym, którzy chcą żyć na Ukrainie, ale którzy uważają się za przedstawicieli kultury rosyjskiej - mówił Ławrow.



Rosja 24 lutego dokonała agresji na Ukrainę. Pierwsze rozmowy między delegacjami Rosji i Ukrainy odbyły się 28 lutego, cztery dni po agresji. Jak dotąd, w toku negocjacji, udało się uzgodnić jedynie otwarcie korytarzy humanitarnych z terenów objętych walkami - choć strona rosyjska nie zawsze respektuje uzgodnienia w tym zakresie.