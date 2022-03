Prawdopodobieństwo, że jakakolwiek próba wykluczenia Rosji z G20 spotka się z wetem członków tej grupy spoza Zachodu - w tym m.in. Chin i Indii - sprawia, że niektóre kraje zamiast wykluczania Rosji rozważają nieuczestniczenie w posiedzeniach G20 organizowanych w tym roku - podaje Reuters, powołując się na swoje źródła.



Grupa G20, wraz z mniejszą grupą G7 - w skład której wchodzą USA, Francja, Niemcy, Włochy, Kanada, Japonia i Wielka Brytania - to kluczowa platforma międzynarodowa do koordynowania różnego rodzaju działań na arenie międzynarodowej.

Rosja objęta jest obecnie licznymi sankcjami nałożonymi przez kraje Zachodu, których celem jest odizolowanie jej od globalnej gospodarki.



- Były prowadzone dyskusje czy jest właściwe, aby Rosja pozostawała członkiem grupy G20 - mówi źródło Reutera w grupie G7. - Jeśli Rosja pozostanie członkiem tej grupy, stanie się ona mniej użyteczna - dodaje rozmówca agencji.



Na pytanie czy prezydent USA Joe Biden będzie działał na rzecz usunięcia Rosji z grupy G20, kiedy spotka się z sojusznikami w Brukseli, do której udaje się w środę, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA, Jake Sullivan odpowiedział: - Wierzymy, że nie może być powrotu do biznesu jak zwykle (ang. business as usual) z Rosją w międzynarodowych instytucjach i na forum społeczności międzynarodowej.



Sullivan dodał jednak, że przed ogłoszeniem jakichkolwiek kroków USA chcą skonsultować się ze swoimi sojusznikami.



Źródło Reutera w UE potwierdza, że na forum Unii toczy się dyskusja na temat statusu Rosji na nadchodzących szczytach G20, której obecnie, rotacyjnie, przewodniczy Indonezja.

O zastąpienie Rosji w grupie G20 ma zabiegać Polska

- Indonezja została poinformowana bardzo klarownie, że obecność Rosji na nadchodzących spotkaniach ministrów (grupy G20), będzie bardzo problematyczna dla krajów europejskich - mówi rozmówca agencji dodając, że nie istnieje klarowna procedura usuwania kraju z grupy G20.



Rosja została członkiem poszerzonej grupy G7 na początku XXI wieku (format ewoluował do grupy G8), ale została w niej bezterminowo zawieszona po tym, jak dokonała nieuznanej przez społeczność międzynarodową aneksji Krymu w 2014 roku.

O zastąpienie Rosji w grupie G20 ma zabiegać Polska. Minister rozwoju i technologii, Piotr Nowak, w czasie wizyty w połowie marca w USA miał rozmawiać o tym z przedstawicielami amerykańskiego Departamentu Stanu i Departamentu Handlu USA i w czasie tych rozmów spotkać się z "pozytywną reakcją" na propozycję.

Rzecznik Departamentu Handlu zastrzegł jednak, że sekretarz ds. handlu, Gina Raimondo, "nie wyraziła stanowiska w imieniu administracji USA w kwestii propozycji Polski dotyczącej G20".



Źródło Reutera w G7 podaje, że jest mało prawdopodobne, by Indonezja, a także Indie, Brazylia, RPA i Chiny, zgodziły się na usunięcie Rosji z grupy G20. - Nie można usunąć Rosji z G20 - twierdzi kolejny rozmówca Reutera, związany z tą grupą, który dodaje, że Moskwa "musiałaby sama podjąć decyzję" o opuszczeniu grupy.



Możliwe jest natomiast, że członkowie grupy G7 zaczną bojkotować posiedzenia grupy G20 - podaje Reuters.