- Nie planuję rozmieszczania na Białorusi broni nuklearnej - powiedział Aleksander Łukaszenko, cytowany przez państwową agencję BiełTA. Oświadczył, że jeśli kraje Zachodu umieszczą broń atomową w pobliżu Białorusi, np. w Polsce, to on zwróci się do Władimira Putina o zwrócenie głowic, które Mińsk przekazał Moskwie po rozpadzie ZSRR.