Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku nie ma wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisu, który z ważnego prawa podatnika, jakim jest prawo do wznowienia postępowania czyni fikcję. W ocenie tego sądu art. 245 par. 1 pkt 2 lit. b ustawy Ordynacja podatkowa - który odmawia uchylenia po wznowieniu postępowania wadliwej decyzji jeśli miałoby to nastąpić po upływie terminu przedawnienia zobowiązania - chroni praw podatnika, podczas gdy jest dokładnie odwrotnie.