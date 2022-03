„Mija 4 tydzień wojny w Ukrainie, zobaczyliśmy 4 pakiety sankcji nałożonych przez UE i USA na Rosję. Ale zmiany podejścia Rosjan do agresji na Kijów nie widać. Nic nie wskazuje na to, że rosyjskie społeczeństwo dotknięte sankcjami postanowi doprowadzić do zmiany władzy na Kremlu. Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Europie będzie ważnym symbolem, obrazkiem jedności Zachodu przeciw Putinowi. Ale do wygranej Ukrainy w tym konflikcie symbole nie wystarczą” – mówi Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny „Rzeczpospolitej”.