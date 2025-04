Celem cyberataków miały być m.in. organizacje sportowe powiązane z organizacją igrzysk olimpijskich i igrzysk paraolimpijskich w Paryżu w 2024 roku. GRU miało stać też za cyberatakiem na stację telewizyjną TV5Monde oraz cyberatakami, które miały zakłócić francuskie wybory prezydenckie w 2017 roku.



MSZ Francji zauważa przy tym, że grupa APT28 jest wykorzystywana do wywierania stałej presji na ukraińską infrastrukturę w związku z wojną, którą Rosja prowadzi przeciw Ukrainie. Za działaniem grupy ma stać jednostka GRU nr 20728.



Francja o działaniach Rosji: Niegodne stałego członka RB ONZ

W oświadczeniu MSZ Francji czytamy, że działania prowadzone przez GRU są „niegodne stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ” (Rosja jest takim członkiem – red.). „Jest także sprzeczne ze standardami ONZ w zakresie odpowiedzialnego zachowania państw w cyberprzestrzeni, które Rosja przyjęła” - podkreśla resort dyplomacji Francji.



Francja zapowiada, że – wraz z partnerami – będzie wykorzystywać „wszystkie środki, jakie ma do dyspozycji, by uprzedzać, przeciwdziałać i reagować na wrogie działania Rosji w cyberprzestrzeni, gdy będzie to właściwe”.



Grupa APT28 (znana też jako Fancy Bear) jest też oskarżana o regularne cyberataki na Polskę. Ostatni taki atak miał mieć miejsce w maju 2024 roku – a jego celem były polskie instytucje rządowe, do których wysyłano szkodliwe oprogramowanie.