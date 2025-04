Ukraiński rząd jest gotów zatwierdzić umowę, którą następnie będzie musiał jeszcze ratyfikować ukraiński parlament (Rada Najwyższa).

W ramach porozumienia USA i Ukraina mają zobowiązać się do stworzenia warunków dla „zwiększenia inwestycji w górnictwo, energetykę i związane z nimi technologie na Ukrainie” – wynika z projektu umowy, z którą zapoznał się Bloomberg.

Umowa ma być tak skonstruowana, by nie stanowiła przeszkody w staraniach Ukrainy o członkostwo w UE. Ponadto – jak informuje Bloomberg – USA zgodziły się, że tylko pomoc wojskowa dostarczona nad Dniepr po podpisaniu umowy może liczyć się jako ich wkład w fundusz, który ma powstać na podstawie umowy. Oznacza to, że USA odstąpiły od żądania, by umowa rekompensowała koszty poniesione przez USA w związku z pomocą wojskową udzieloną Ukrainie po 24 lutego 2022 roku.

Memorandum ws. umowy surowcowej zostało podpisane w kwietniu

Umowa ma „wzmocnić strategiczne partnerstwo między stronami oraz długoterminową odbudowę i modernizację Ukrainy” – wynika z jej zapisów.

Ukraina i USA podpisały memorandum ws. zawarcia umowy surowcowej w kwietniu, po czym kontynuowały negocjacje ws. technicznych szczegółów porozumienia, które gwarantuje USA pierwszeństwo w dostępie do zysków ze sprzedaży ukraińskich surowców przekazywanych do specjalnego funduszu odbudowy, który to fundusz będzie kontrolowany przez Waszyngton. Jak wynika z wcześniejszych doniesień, do funduszu ma trafiać 50 proc. zysków ze sprzedaży ukraińskich surowców naturalnych.