Jadą z promilami, bo odczekali i zjedli "tłusty obiad"

Oprócz zagrożenia na drodze, są też inne problemy.

– Aby uniknąć konsekwencji prawnych wynikających ze stanu nieświadomej nietrzeźwości, najlepiej zrezygnować z prowadzenia pojazdu – przenocować lub oddać kluczyki komuś innemu. W internecie są dostępne tzw. kalkulatory promili, jednak w żadnym wypadku nie należy na nich polegać. Jedynym skutecznym i bezpiecznym wyznacznikiem stanu trzeźwości jest badanie skalibrowanym i dobrej jakości alkomatem – mówi Hunter Abbott, ekspert AlcoSense Laboratories.

Surowe kary dla pijanych kierowców

W Polsce dopuszczalny limit alkoholu dla kierowców wynosi 0,2 promila we krwi. Przy stężeniu od 0,2 do 0,5 promila to wykroczenie (grozi za nie grzywna do 30 tys. zł, do 30 dni pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności do 90 dni. Prawo jazdy traci się na minimum 6 miesięcy, dostaje się 15 punktów karnych). Powyżej 0,5 promila we krwi to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia, utratą prawa jazdy i karą do 60 tys. zł.

Jeśli nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek, może go czekać więzienie nawet do 15 lat. W skrajnych przypadkach, po przekroczeniu 1,5 promila, może go czekać konfiskata pojazdu.