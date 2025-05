2 maja Tammy Bruce – rzeczniczka Departamentu Stanu USA – poinformowała, że Stany Zjednoczone ograniczą swój udział w negocjacjach w sprawie pokojowego zakończenia wojny na Ukrainie. Jak zaznaczyła, jej kraj „wciąż będzie pomagać”, ale „nie będzie już latać po całym świecie jako mediator na spotkaniach”.

Tammy Bruce podkreśliła także, że to Ukraina i Rosja same muszą porozumieć się w sprawie warunków zakończenia wojny. - Teraz to obie strony muszą przedstawić i opracować konkretne pomysły na zakończenie tego konfliktu – stwierdziła. - To będzie zależeć od nich – dodała.

Do sprawy odniósł się teraz rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj.

USA wycofują się z mediacji. Jest reakcja Ukrainy

„Właśnie skontaktowałem się z rzeczniczką Departamentu Stanu USA Tammy Bruce. Potwierdziliśmy, że jej komentarz na temat roli USA jako mediatora został wygłoszony w kontekście podobnego komentarza, który wygłosiła wcześniej w tym tygodniu: »Jeśli nie będzie postępu, wycofamy się z roli mediatora«. Nie było to nowe stanowisko, ale powtórzenie tego, co sekretarz stanu USA powiedziała wcześniej” — napisał Heorhij Tychyj, rzecznik ukraińskiego MSZ, we wpisie opublikowanym w serwisie X.