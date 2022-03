- Siły Zbrojne są gotowe bronić kraju, ale tylko na terytorium kraju. Prezydent mówił o tym i ja oficjalnie to deklaruję. Nie pozwolimy na to, by wciągnąć nas w konflikty militarne poza terytorium naszego kraju. Będziemy bronić naszego terytorium. Jesteśmy gotowi go bronić - podkreślił Wolfowicz w rozmowie z białoruską telewizją państwową.



Wolfowicz ubolewał też nad tym "co dzieje się dziś na terytorium sąsiedniego, bratniego kraju - Ukrainy".

Nie pozwolimy na to, by wciągnąć nas w konflikty militarne poza terytorium naszego kraju Aleksandr Wolfowicz, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi

Następnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi stwierdził, iż obecnie "czynione jest wszystko", by "wciągnąć Białoruś do walki". - Białoruś nigdy nie miała agresywnych celów. Zawsze była krajem pokojowym - podkreślił.



W jednej z wcześniejszych wypowiedzi Wolfowicz przekonywał, że nieprawdziwe są informacje o masowym poborze do białoruskiej armii i udziale żołnierzy armii Białorusi w działaniach zbrojnych na terytorium Ukrainy.

CNN podało we wtorek, powołując się na źródła w USA i NATO, że Białoruś prawdopodobnie włączy się do wojny po stronie Rosji, a decyzja o tym zapadnie nie w Mińsku lecz w Moskwie, która potrzebuje "wszelkiego wsparcia" na Ukrainie.