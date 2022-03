Tzw. dekret Putina i działania rosyjskich sądów wskazują, że realnie możemy mieć do czynienia z legalizacją naruszeń wobec wyłącznych praw do licencjonowanych wyrobów. Otworzy to drzwi naruszycielom z Rosji i innych państw, nieuznanych za „nieprzyjazne” do kopiowania, wprowadzania na rynek i czerpania korzyści z cudzej pracy twórczej.