Inwazja Rosji na Ukrainę skłoniła Niemcy do historycznego odwrócenia swojej polityki niewysyłania broni do stref konfliktu, ale rząd w Kijowie był rozczarowany opóźnieniami w dostawach.

- Mogę jasno powiedzieć, że kolejne dostawy pocisków "Strieła" są w drodze - powiedziała Baerbock.

- Jesteśmy jednym z największych dostawców broni, nie napawa nas to dumą, ale to jest to, co musimy zrobić, aby pomóc Ukrainie - dodała minister.

Baerbock powiedziała również, że pierwszy lot z ukraińskimi uchodźcami z Mołdawii do Niemiec odbędzie się w piątek lub sobotę.