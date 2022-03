Ujawnione informacje, będące wynikiem wspólnego śledztwa "The Guardian" i "Washington Post", dają nowe spojrzenie na sposób, w jaki stosunki Izraela z Rosją czasami osłabiały zdolności ofensywne Ukrainy - i były sprzeczne z priorytetami USA.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski krytycznie ocenił postawę Izraela od czasu, gdy Rosja rozpoczęła pełną i krwawą inwazję na Ukrainę, mówiąc w niedawnym wystąpieniu przed członkami izraelskiego Knesetu, że Izrael będzie musiał "udzielić odpowiedzi", dlaczego nie przekazał Ukrainie broni lub nie zastosował sankcji wobec Rosjan.

Osoby posiadające bezpośrednią wiedzę na ten temat twierdzą, że od co najmniej 2019 roku ukraińscy urzędnicy lobbowali w Izraelu, próbując przekonać go do udzielenia licencji na narzędzie szpiegowskie na użytek Ukrainy.

Wysiłki te zostały jednak odrzucone, a NSO Group, która podlega izraelskiemu Ministerstwu Obrony, nigdy nie otrzymała pozwolenia na wprowadzenie na rynek lub sprzedaż oprogramowania szpiegowskiego na Ukrainie.

Pegasus, gdy zostanie z powodzeniem użyty przeciwko celowi, może zostać wykorzystany do włamania się do dowolnego telefonu komórkowego i przechwycenia rozmów telefonicznych, przeczytania wiadomości tekstowych lub obejrzenia zdjęć użytkownika. Może być również używany jako zdalne urządzenie podsłuchowe, ponieważ użytkownik oprogramowania szpiegowskiego może za jego pomocą zdalnie włączać i wyłączać dyktafon w telefonie komórkowym.

Jeden z wyższych urzędników ukraińskiego wywiadu powiedział, że decyzja Izraela spowodowała, że strona ukraińska czuła się "zdezorientowana". Urzędnik ten powiedział, że nie wie, dlaczego Ukrainie odmówiono dostępu do potężnego narzędzia szpiegowskiego, ale dodał, że wierzy, iż rząd USA wspiera wysiłki Ukrainy.

Źródła dziennikarzy przekazały, że Izrael obawiał się, iż udzielenie Ukrainie możliwości namierzania rosyjskich numerów telefonów komórkowych za pomocą Pegasusa byłoby postrzegane jako akt agresji wobec rosyjskich służb wywiadowczych.

Nie był to jedyny przypadek, kiedy jednemu z głównych regionalnych wrogów Rosji odmówiono dostępu do Pegasusa. Osoby zaznajomione ze sprawą twierdzą, że Estonia, członek NATO, uzyskała dostęp do Pegasusa w 2019 roku, ale w sierpniu tego roku została poinformowana przez NSO, że firma nie pozwoli estońskim urzędnikom na wykorzystanie oprogramowania szpiegowskiego przeciwko rosyjskim celom.