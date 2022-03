Podczas poniedziałkowego spotkania z politykami opozycji rząd przedstawił pomysły na sankcje wobec Rosji. - Zaproponowaliśmy kwestię związaną z możliwością zajmowania majątków oligarchów rosyjskich oraz podmiotów, które współfinansują działania Rosji - mówił na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller. Zdaniem strony rządzącej, obecnie w polskim systemie prawnym nie ma możliwości, by zajmować majątki oligarchów. - Możliwe jest jedynie mrożenie tego typu majątku, nie ma natomiast możliwości przepadku na rzecz Skarbu Państwa takiego majątku, do tego niezbędne są zmiany konstytucyjne - powiedział rzecznik rządu.

W środę do sprawy na konferencji prasowej w Sejmie odniósł się m.in. szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. - Konfiskata majątków osób, które zostały objęte sankcjami unijnymi jest możliwa na gruncie obowiązujących przepisów - oświadczył.

- Ponieważ Jarosław Kaczyński nie potrafi tego dokonać, przedstawiamy projekt bardzo krótkiej ustawy, która pozwala skorzystać ze znanej konstytucyjnie instytucji konfiskaty zwanej przepadkiem - przekazał.

- Tak, decyzja Rady Europejskiej jest podstawą do tego, by można było w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego już teraz konfiskować majątki rosyjskich oligarchów. To ustawa, która expressis verbis wpisuje to do polskiej procedury, która expressis verbis wpisuje decyzję Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego - stwierdził Borys Budka.

- Czas i pora, panie premierze, by nie gadać o zamrażaniu czy konfiskacie majątków oligarchów, tylko czas i pora, żeby to zrobić - oświadczył były przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Wojna na Ukrainie trwa od blisko miesiąca. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożył sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców podaje, że od początku konfliktu z Ukrainy uciekło przed wojną 3,5 mln osób. Według polskiej Straży Granicznej, od początku wojny do Polski wjechało z terytorium Ukrainy 2,175 mln osób. 22 marca na granicy Polski z Ukrainą odprawiono 31 tys. osób.