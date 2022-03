05:14 Zełenski sugeruje, że rozmowy pokojowe z Rosją mogłyby być prowadzone w Jerozolimie

W niedzielnym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski stwierdził, że "premier Izraela, Naftali Bennett próbuje doprowadzić do rozpoczęcia rozmów" pokojowych pomiędzy Rosją a Ukrainą. - Jesteśmy wdzięczni za jego staania, by - prędzej czy później - doszło do rozmów (Ukrainy) z Rosją, być może w Jerozolimie - stwierdził Zełenski. - To dobre miejsce dla wypracowania pokoju - dodał.



05:08 Ukraiński matematyk popełnił samobójstwo w Moskwie, po tym jak nie pozwolono mu opuścić Rosji

Prawnik Dmitry Zachwatow napisał w serwisie Telegram, że ukraiński matematyk, Konstantyn Ołmezow, który mieszkał i pracował w Moskwie, 20 marca popełnił samobójstwo. Ołmezow miał zostawić list, w którym napisał, że odbiera sobie życie, ponieważ nie może znieść tego, co dzieje się na Ukrainie. Po wybuchu wojny na Ukrainie Ołmezow miał podjąć próbę opuszczenia Rosji i wyjazdu na Ukrainę, gdzie chciał wziąć udział w obronie kraju, ale został zatrzymany na dworcu autobusowym w Moskwie i aresztowany na 15 dni pod zarzutem "chuligaństwa". W pożegnalnym liście matematyk napisał, że "brak wolności jest dla niego gorszy niż śmierć".



05:04 Reuters odnotowuje, że w związku z napływem uchodźców, populacja Warszawy zwiększyła się o ok. 17 proc.

Agencja Reutera pisze, że kraje Europy Środkowej osiągają granicę możliwości zapewnienia dogodnych warunków bytowych uchodźcom z Ukrainy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Reuters: Europa Środkowa ugina się pod ciężarem napływu uchodźców z Ukrainy Władze państw Europy Środkowej wyrażają obawy, że państwa te osiągają granice możliwości zapewnienia dogodnych warunków bytowych blisko 3,5 mln uchodźców, którzy uciekli z Ukrainy po tym, jak Rosja dokonała inwazji na ten kraj - odnotowuje agencja Reutera.

04:44 Co najmniej cztery osoby zginęły w rosyjskim ataku na dzielnicę Padół w Kijowie

Mer Kijowa, Witalij Kliczko poinformował, że z informacji, jakimi dysponują władze Kijowa wynika, że Rosjanie trafili kilka domów i centrum handlowe. Obecnie ratownicy wydobywają ocalałych spod gruzów centrum handlowego.



04:42 25 marca Joe Biden spotka się z Andrzejem Dudą w Warszawie

O wizycie prezydenta USA w Polsce poinformował oficjalnie Biały Dom.

04:22 Nowa Zelandia przekaże Ukrainie wsparcie o wartości 5 mln dolarów nowozelandzkich (ok. 3,46 mln dol.)

- Uważamy, że to co się dzieje na Ukrainie jest poważnym naruszeniem porządku międzynarodowego opartego na regułach prawa i ponieważ wpływa to na nas wszystkich, podejmujemy nadzwyczajne kroki - ogłosiła premier Jacinda Ardern. Siły zbrojne Nowej Zelandii mają przekazać ukraińskiej armii "sprzęt taktyczny" taki jak kamizelki kuloodporne, hełmy oraz kamizelki taktyczne, a Nowa Zelandia przekaże środki finansowe na fundusz NATO, z którego finansowane są m.in. zakupy paliwa, sprzętu służącego do komunikacji i zestawów pierwszej pomocy dla ukraińskiej armii.



04:20 W zakładach chemicznych w oblężonym przez Rosjan mieście Sumy doszło do wycieku amoniaku

Poinformował o tym gubernator obwodu sumskiego, Dmytro Żiwicki. Do wycieku miało dojść o 4:30 czasu lokalnego. Żiwicki nie napisał co było powodem wycieku - z przekazanych przez niego informacji wynika, że skażony może być obszar w promieniu 5 km od zakładów chemicznych.



04:19 Ukraińskie media twierdzą, że w centrum handlowe Retroville w Kijowie uderzyła rakieta balistyczna

Z nagrań publikowanych w mediach społecznościowych wynika, że galeria handlowa została kompletnie zniszczona.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie zbombardowali Kijów. Potężne eksplozje, zniszczone centrum handlowe W dzielnicy Kijowa Padół doszło do kilku eksplozji. Na miejscu pracują służby ratunkowe - poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Ukraińskie media twierdzą, że w centrum handlowe Retroville uderzyła rakieta balistyczna.