- Czekałbym na szybkie decyzje. Jeśli chodzi o zmianę konstytucji mam nadzieję, że dostaniemy ją na piśmie. Ja powiedziałem twardo i jednoznacznie - że w sytuacji zagrożenia, w takich kwestiach jak bezpieczeństwo, pieniądze na armię, jesteśmy gotowi do wspólnej pracy. Nie ma tu mowy o jakichkolwiek oszczędnościach, trzeba wszystkiego więcej - przekonywał lider PO.



- Machnąłbym już na to ręką, dlaczego dzisiaj mamy poczucie, że nie jesteśmy przygotowani do obrony. Gotowość do wspólnej pracy na rzecz obronności jest powszechna - dodał Tusk.



Jednocześnie lider PO stwierdził, że po spotkaniu "ma wrażenie, że ciągle chodzi bardziej o politykę, niż o rzeczywistą pracę na rzecz ojczyzny".

Będziemy robić wszystko, aby pomóc Polsce, a nie żeby komukolwiek zaszkodzić Donald Tusk, lider PO

- Postulat natychmiastowego zamrożenia aktywów rosyjskich w Polsce jakoś nie spotkał się z pozytywną opinią premiera, nie wiem dlaczego. Postulat, by nie wpuszczać (Viktora) Orbana, a za jego pośrednictwem Rosjan, do naszego przemysłu naftowego, nie spotkał się z akceptacją i został odrzucony przez pana premiera - mówił Tusk.

- Mimo mojej jednoznacznej prośby o wykaz firm w Polsce, które kupują węgiel z Rosji, premier nie odniósł się do tego. Na moją propozycję, jak zablokować zakup węgla z Rosji, bez czekania na embargo, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi - kontynuował.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Przez rosyjską agresję PiS chce zmian w Konstytucji Premier zaproponuje w poniedziałek pakiet wymagający zmian w konstytucji, m.in. wyłączenie z reguły wydatkowej środków przeznaczonych na armię oraz możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich - poinformował rzecznik rządu, Piotr Muller.

- Bardzo chciałbym wierzyć w to, że - inaczej niż do tej pory - na takich spotkaniach będą zapadały decyzje, bo Polska dziś potrzebuje decyzji, zamiast politycznych testów i politycznego badania, w jaki sposób można byłoby opozycję postawić w trudnej sytuacji, bo takie były chyba intencje panów Morawieckiego i (Jarosława) Kaczyńskiego - dodał lider PO.



- Mimo wszystko, niezależnie od tego jak oceniam dziś przygotowanie premiera Morawieckiego i wicepremiera Kaczyńskiego, zadeklarowałem im, że będziemy robić wszystko, aby pomóc Polsce, a nie żeby komukolwiek zaszkodzić. Ale chciałbym, żeby to było na serio - podsumował Tusk.