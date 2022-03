Od dnia brutalnej napaści Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2022 r. uwaga opinii publicznej koncentruje się, co zrozumiałe, przede wszystkim na wojnie, pomocy dla uchodźców i gospodarczych skutkach konfliktu dla Polski i świata. Bieżące spory polityczne zeszły chwilowo na dalszy plan. Nie znaczy to jednak, że należy zapominać o innych ważnych sprawach, gdyż one cały czas się toczą i toczyć się będą także w tym trudnym czasie.