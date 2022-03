Ukraińscy deputowani poinformowali, że ludzie są zmuszani do przenoszenia się do "odległych części Rosji", aby pracować w warunkach zbliżonych do pracy niewolniczej.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii powiedziała, że jest "zbulwersowana" tymi doniesieniami i przyrzekła, że prezydent Rosji Władimir Putin zostanie "pociągnięty do odpowiedzialności" za traktowanie cywilów podczas inwazji.

Doniesienia o uprowadzeniu tysięcy mieszkańców Mariupola pozostają niezweryfikowane, ale ukraińska deputowana Inna Sowsun powiedziała, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez mera miasta, mieszkańcy są w rzeczywistości "przenoszeni" przez Moskwę.

W wywiadzie dla Times Radio stwierdziła, że Rosja postępuje zgodnie z "logiką nazistowskich Niemiec".

- Z tego, co wiemy od mera miasta i rady miasta, Rosjanie zabierają obywateli Ukrainy - powiedziała.

- Wysyłają ich przez tak zwane "obozy filtracyjne", a następnie są oni przenoszeni do bardzo odległych części Rosji, gdzie są zmuszani do podpisania dokumentów (mówiących - red.), że pozostaną na tym obszarze przez dwa lub trzy lata i będą pracować za darmo na tych obszarach - dodała Sowsun.