- Rosyjska inwazja na Ukrainie to nie jest operacja wojskowa, jak to przedstawiają w Moskwie. To wojna totalna, bezprawna, mająca na celu zniszczenie naszego narodu - powiedział w przemówieniu do członków Knesetu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, apelując do izraelskich władz o wsparcie i przekonując, że Izrael musi dokonać wyboru, czy popiera Ukrainę, czy Rosję.