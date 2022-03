- Kwestią do wyjaśnienia Polakom jest to, jaki ma być cel, skład misji pokojowej, którą proponował Jarosław Kaczyński prezydentowi (Wołodymyrowi) Zełenskiemu. Także kwestie związane z ryzykami wynikającymi z tej misji, może być tak, że ta misja doprowadzi do rozszerzenia konfliktu poza Ukrainę, np. na terytorium NATO. Pytanie jest czy Polacy się na to zgadzają, czy chcą podjęcia takiego ryzyka - podkreślał Zalewski.

To nie jest konflikt, obok którego możemy tylko stanąć Paweł Zalewski, poseł Polski 2050

- To jest bardzo ważna wojna dla nas, ona ma charakter globalny. Chodzi w niej o to czy nasze wartości, styl życia, oparty na demokracji i rządach prawa, czy ta wartość zostanie obroniona, czy też nie - mówił też poseł Polski 2050.

- Dziś Rosja i Chiny podjęły decyzję o aktywnym zwalczaniu tych wartości, o korumpowaniu Zachodu, o narzucaniu im swojej wizji świata. Chiny i Rosja robią to bardzo aktywnie. Gorącą częścią tego konfliktu jest to, co dzieje się na Ukrainę. Dla nas jest ważne, aby ten konflikt zakończył się tryumfem Ukrainy - dodał.

- To nie jest konflikt, obok którego możemy tylko stanąć. Polska powinna być proaktywna, ale jest pytanie o charakter misji wojskowej, którą proponował Jarosław Kaczyński, a którą skrytykował już szef Rady Europejskiej twierdząc, że byłaby początkiem III wojny światowej, czy też rzecznik Pentagonu, który mówił, że doprowadziłoby to do dalszej eskalacji konfliktu. Dlatego ważne jest, abyśmy dowiedzieli się o tym, o co Jarosławowi Kaczyńskiemu chodzi - mówił następnie Zalewski.



Pytany o wizytę prezydenta Joe Bidena w Polsce, Zalewski wskazał, że "nie było nigdy takiej sytuacji, aby w bardzo krótkim czasie do jednego kraju przyjeżdżał sekretarz obrony, sekretarz stanu, wiceprezydent USA a teraz prezydent".

- To pokazuje zaangażowanie amerykańskie jeśli chodzi o obronę terytorium NATO. Istotne są jednak także rozwiązania systemowe, długofalowe - uzgodnienie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i na wschodniej flance w takiej ilości i z takim uzbrojeniem, by obrona wschodniej flanki NATO była skuteczna. Istotne jest to, aby (Władimir) Putin wiedział, że jakikolwiek atak na terytorium NATO, spotka się z natychmiastową odpowiedzią Sojuszu - stwierdził.