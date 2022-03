Rzecznik tłumaczył, że obecnie nie ma możliwości w polskim systemie prawnym, by zajmować majątki oligarchów. - Możliwe jest jedynie mrożenie tego typu majątku, nie ma natomiast możliwości przepadku na rzecz Skarbu Państwa takiego majątku, do tego niezbędne są zmiany konstytucyjne - podkreślił rzecznik rządu.

Reklama

- Podobna dyskusja toczy się na terenie całej UE - dodał.

- Drugi temat to kwestia wdrożenia dodatkowych sankcji podatkowych dla firm, które kontynuują swoją działalność na terenie Rosji, a jednocześnie prowadzą działalność na terenie Polski - kontynuował rzecznik rządu.

Czytaj więcej Polityka Tusk: Natychmiastowe zamrożenie aktywów Rosjan bez przychylnej opinii premiera - Problem polega na tym, że sprawy są bardzo poważne. Sytuacja jest bardzo poważna. Tematy były bardzo poważne. Ale nie do końca poważni byli partnerzy ze strony rządowej - mówił po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z opozycją lider PO, Donald Tusk.

- Trzecia rzecz to kwestia przyspieszenia wydatków na zbrojenia, po to, aby zabezpieczyć się przed działaniami Rosji, które mogą być rozszerzone na terytorium Polski - kontynuował rzecznik. Dodał, że "do tego jest niezbędne, aby w polskim porządku prawnym wyłączyć te wydatki finansowe z kwalifikowania ich do długu publicznego".

Reklama

Następnie Müller mówił o spotkaniu kierownictwo KPRM z ambasadorami państw UE i państw członkowskich NATO. - Na tym spotkaniu podkreśliliśmy, że Polska będzie domagała się jak najszybszego uruchomienia sankcji wobec rosyjskiej ropy, gazu czy węgla - wyjaśnił.



Jest niezbędne, aby w polskim porządku prawnym wyłączyć te wydatki finansowe z kwalifikowania ich do długu publicznego Piotr Müller, rzecznik rządu

- To co jest istotne to również przygotowanie planów dotyczących odbudowy Ukrainy oraz kwestia użycia i zabezpieczenia środków finansowych, które znajdują się w państwach UE - kontynuował dodając, że znajdujące się w Europie rezerwy rosyjskich banków czy majątki oligarchów, szacowane łącznie na setki miliardów euro, powinny być przeznaczone na reparacje wojenne dla Ukrainy.