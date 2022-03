Rozmawiając z dziennikarzami podczas telekonferencji, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że aby istniała podstawa do ewentualnego spotkania prezydenta Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, musi nastąpić znaczący postęp w rozmowach.

W poniedziałek premier Izraela Naftali Bennett przyznał, że w rozmowach poczyniono postęp, jednak jego zdaniem do zakończenia wojny jest jeszcze daleko.

Zdaniem Kremla, embargo na rosyjską ropę uderzyłoby mocno w Europę, ale nie dotknęłoby Stanów Zjednoczonych. To odpowiedź na propozycje niektórych ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej dotyczące embarga na ropę jako części dalszych sankcji wobec Rosji.

Pieskow zapowiedział, że Moskwa negatywnie odbierze próby interwencji innych państw w operację specjalną na Ukrainie.

Dodał, że Rosja jest wdzięczna wszystkim krajom, które proponują mediacje z Kijowem, ale ważne jest nie tylko wybranie miejsca spotkania, ale także sprawienie, by Ukraina była bardziej otwarta.

- Rzeczywiście, kto tylko może, powinien wykorzystać swoje wpływy w Kijowie, aby Kijów stał się bardziej przychylny, bardziej konstruktywny w tych negocjacjach - mówił rzecznik Kremla.

W rozmowie z dziennikarzami powiedział także o "bezprecedensowym narzucaniu nienawiści na wszystko, co jest rosyjskie".

- Sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest absolutnie bezprecedensowa, jeśli chodzi o narzucanie absolutnej nienawiści do wszystkiego, co rosyjskie, czy to rosyjskich placówek, rosyjskich obywateli, czy to cudzoziemców (którzy są) rosyjskiego pochodzenia - mówił.

- Wszyscy spotykają się teraz po prostu z nienawiścią, prześladowaniami, sytuacjami, które czasami zaczynają zagrażać zdrowiu i życiu. Pojawiające się bezprecedensowe okoliczności wymagają bezprecedensowych rozwiązań - dodał.