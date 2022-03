04:33 Japonia zamraża aktywa kolejnych 17 Rosjan

Łączna liczba Rosjan, objętych japońskimi sankcjami po inwazji Rosji na Ukrainę, wzrosła tym samym do 61 - podaje japoński resort finansów. Japonia objęła sankcjami m.in. miliardera Wiktora Wekselberga, 11 członków Dumy i pięciu członków rodziny bankiera, Jurija Kowalczuka.



04:27 Rosjanie prowadzili w nocy intensywny ostrzał Charkowa. NEXTA publikuje nagranie

04:22 Doradca Zełenskiego: Wojna powinna zakończyć się do maja

Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, cytowany przez ukraińskie media twierdzi, że wojna Rosji z Ukrainą powinna zakończyć się do maja, ponieważ Rosji zakończą się wówczas zasoby niezbędne do prowadzenia działań zbrojnych. - Sądzę, że stanie się to nie później niż w maju, wczesnym maju, kiedy osiągniemy porozumienie pokojowe, może trochę wcześniej, zobaczymy. Mówię o najpóźniejszej możliwej dacie - oświadczył Arestowycz.



04:18 Sekretarz generalny ONZ: Wojna wisi nad światową gospodarką jak miecz Damoklesa

Rosyjska wojna na Ukrainie wisi nad światową gospodarką jak miecz Damoklesa - ostrzegł sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, który stwierdził, że kraje słabo rozwinięte obserwują właśnie jak "bombardowany jest ich spichlerz". - Rosja i Ukraina dostarczają ponad połowę światowej produkcji oleju słonecznikowego i ok. 30 proc. światowej produkcji zboża. 45 afrykańskich, najsłabiej rozwiniętych krajów, importuje co najmniej 30 proc. zboża z Ukrainy i Rosji, a 18 z nich importuje z tych krajów co najmniej 50 proc. sprowadzanego zboża. Wszystko to uderzy najmocniej w najbiedniejszych, zasiewając ziarna politycznej niestabilności i niepokojów na całym świecie - oświadczył Guterres.