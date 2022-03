- Informacje i materiały są publikowane wyłącznie tak, aby czynić z Rosji agresora - powiedział Antonow. Jego wypowiedź cytowana jest na profilu ambasady Federacji Rosyjskiej w USA na Facebooku.

Reklama

Nikt nie pamięta tu (na Zachodzie - red.) o wolności słowa i pluralizmie Anatolij Antonow, ambasador Rosji w USA

Rosja najechała Ukrainę 24 lutego, atakując sąsiada z trzech stron, w tym z terytorium formalnie nie uczestniczącej w konflikcie Białorusi. Wcześniej przez kilka miesięcy Rosjanie gromadzili duże siły wojskowe w pobliżu ukraińskich granic.



Już w czasie wojny w Rosji przyjęto przepisy, na mocy których za przedstawianie informacji o wojnie niezgodnych z oficjalnymi komunikatami władz, grodzi do 15 lat więzienia.

Czytaj więcej Społeczeństwo Rosja: Dziennikarka państwowej stacji protestowała na wizji przeciw wojnie Marina Owsiannikowa, dziennikarka rosyjskiego Kanału pierwszego na wizji zorganizowała protest przeciw wojnie w Ukrainie. Kobieta została zatrzymana przez policję i przewieziona na przesłuchanie.

Reklama

- Nikt nie pamięta tu (na Zachodzie - red.) o wolności słowa i pluralizmie, wbrew amerykańskiej konstytucji. Dobrym przykładem jest blokowanie emisji rosyjskich mediów państwowych na YouTube - mówił też Antonow.

Ambasador Rosji w USA skarżył się, że amerykańskie media nie podają informacji o rzekomym ostrzale rakietowym Doniecka, który 14 marca miała przeprowadzić ukraińska armia (strona ukraińska zaprzecza tym doniesieniom). Rosyjskie media podają, że w ostrzale zginęło 20 osób, a 30 zostało rannych. - Wygląda na to, że nikogo to nie obchodzi - stwierdził ambasador.



- W tym samym czasie podniósł się krzyk, w sprawie działań Federacji Rosyjskiej, mających na celu wyeliminowanie cudzoziemskich najemników, którzy przybyli na Ukrainę, by zabijać Rosjan - dodał Antonow, nawiązując prawdopodobnie do ataku Rosji na poligon w Jaworowie, w pobliżu granicy z Polską.

Antonow twierdził też, że Rosja na Ukrainie atakuje tylko infrastrukturę wojskową, z użyciem "broni precyzyjnej", a jedynym zagrożeniem dla cywilów są działania "ukraińskich nacjonalistów", którzy "umieszczają czołgi i artylerię blisko przedszkoli i szkół" i "kryją się między kobietami i dziećmi", by doprowadzać do tego, by straty wśród cywilów były jak najwyższe.



Autopromocja Oferta specjalna Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 9,90 zł / miesiąc KUP TERAZ

Te ostatnie oskarżenia są często formułowane przez przedstawicieli rosyjskich władz, którzy jednak nie przedstawiają żadnych dowodów na potwierdzenie tych oskarżeń. Rosjanie po pierwszych dniach wojny atakują z powietrza cele cywilne, prowadzą też ostrzał artyleryjski miast - m.in. Charkowa i oblężonego Mariupola. To ostatnie miasto zostało pozbawione w wyniku rosyjskich działań dostępu do elektryczności, bieżącej wody i ogrzewania.