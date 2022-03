Kukiz: Ochojska i europosłowie KO? Zdrada stanu. Francja i Niemcy to szmalcownicy

- Proszę zwrócić uwagę, co obecnie wyprawiają polscy parlamentarzyści z Europejskiej Partii Ludowej w PE. Dla mnie to jest zdrada stanu, taka pani Ochojska czy posłowie Koalicji Obywatelskiej - powiedział poseł Paweł Kukiz w rozmowie z Radiem Zet. - Blokowanie Polsce pieniędzy przez Polaków to jest zdrada stanu - dodał.