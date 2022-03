Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premierzy Czech i Słowenii udają się we wtorek pociągiem do Kijowa jako reprezentanci Rady Europejskiej na spotkanie z prezydentem i premierem Ukrainy. Podczas spotkania mają przedstawić m.in. nowy pakiet pomocy dla Ukrainy.

- To jest równocześnie wizyta bardzo ryzykowna, to jest teatr wojny - zauważył jednocześnie gen. Skrzypczak.

- Taka wizyta musi być wszechstronnie zabezpieczona pod kątem wywiadowczym, kontrwywiadowczym. Jest to możliwe, ale poziom ryzyka jest wysoki - dodał.



- Sytuacja operacyjna (na Ukrainie) od pięciu dni się nie zmienia. Wojska rosyjskie się przegrupowują, odzyskują zdolność bojową w oczekiwaniu, że wojska rosyjskie będą kontratakowały - mówił o sytuacji na ukraińskich frontach były dowódca wojsk lądowych.

Kijów nie jest zagrożony atakami wojsk. Kijów jest zagrożony przez ostrzał artylerii, rakietowy Gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych

- Zapanował pat strategiczny. Żadna ze stron nie ma przewagi. Teraz jest wyścig o to, która strona osiągnie tą przewagę, która pozwoli jej przejść do działań aktywnych. Moim zdaniem Ukraina ma odwody i te odwody podciąga do strefy styczności wojsk - ocenił gen. Skrzypczak.

- W tej chwili nie ma zasadniczych zmian w pozycja wojsk w rejonie Kijowa. Rosjanie nie mają potencjału, by wtargnąć do miasta. Kijów nie jest zagrożony atakami wojsk. Kijów jest zagrożony przez ostrzał artylerii, rakietowy - mówił też były dowódca wojsk lądowych.