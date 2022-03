Pogląd, że głównym celem inwazji Rosji na Ukrainę, jest zabijanie Ukraińców, dominuje we wszystkich obwodach Ukrainy, w których przeprowadzono badanie.

Pozostali respondenci uważają, że głównym celem ataku Rosji na Ukrainę jest "okupowanie Ukrainy i uczynienie jej częścią Rosji".

2 proc. Tylu respondentów wyraża przekonanie, że Rosja zaatakowała Ukrainę, by chronić rosyjskojęzyczną ludność kraju

17 proc. respondentów uważa, że Rosja najechała Ukrainę, aby przeciwdziałać pojawieniu się baz NATO na Ukrainie.

15 proc. ankietowanych wyraża opinię, że Rosjanie chcą zmienić "polityczny kurs" Ukrainy.

10 proc. respondentów przekonuje, że celem ataku Rosji jest zniszczenie wojskowej infrastruktury kraju, a 5 proc. - że Rosja chce wciągnięcia w wojnę NATO.

2 proc. ankietowanych wyraża przekonanie, że Rosja zaatakowała Ukrainę, by chronić rosyjskojęzyczną ludność kraju - co było jednym z oficjalnie podawanych przez Kreml powodów rosyjskiej agresji.



Jedynie 1 proc. respondentów uważa, że Ukraina powinna spełnić większość żądań Rosji, by zawrzeć z nią pokój. Co trzeci respondent jest zdania, że Ukraińcy powinni zerwać negocjacje i walczyć, by wyzwolić całe terytorium kraju.



86 proc. respondentów przekonuje, że Ukraina powinna zrobić wszystko co możliwe, by wyzwolić okupowany Donbas, a 80 proc. - że powinna zrobić wszystko, by odzyskać okupowany Krym.



Sondaż przeprowadzono na grupie 1,2 tys. respondentów w wieku 18 i więcej lat, ze wszystkich części Ukrainy, z wyjątkiem tymczasowo okupowanych Krymu i Donbasu.