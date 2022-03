Premierzy Czech, Polski i Słowenii pojechali we wtorek pociągiem do Kijowa, aby okazać wsparcie w imieniu UE. To pierwsi zagraniczni przywódcy, którzy odwiedzili stolicę Ukrainy od ataku Rosji 24 lutego.



"Celem wizyty jest potwierdzenie jednoznacznego poparcia całej Unii Europejskiej dla suwerenności i niepodległości Ukrainy, oraz przedstawienie szerokiego pakietu wsparcia dla Ukrainy i Ukraińców” – przekazali trzej premierzy w oświadczeniach.

Wizyta odbywa się w porozumieniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, zaś wyjazd został uzgodniony podczas ubiegłotygodniowego szczytu unijnych przywódców w Wersalu.