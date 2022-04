05:24 Sekretarz japońskiego rządu: Japonia zszokowana doniesieniami o mordowaniu cywilów na Ukrainie

- Japonia podchodzi do śmierci niewinnych cywilów na Ukrainie ekstremalnie poważnie. Jesteśmy zszokowani - powiedział na konferencji prasowej Hirokazu Matsuno, odnosząc się do doniesień o mordach na ludności cywilnej w znajdującej się pod Kijowem Buczy.



05:18 W ciągu doby nad Ukrainą zestrzelono pięć celów powietrznych

Informuje o tym, na swoim profilu na Facebooku, dowództwo ukraińskich Sił Powietrznych. Nad Ukrainą 3 kwietnia miały zostać zestrzelone dwie rakiety manewrujące, śmigłowiec i dwa samoloty - Su-34 i Su-35.



05:15 ONZ: Od 24 lutego do 2 kwietnia na Ukrainie w wyniku działań wojennych zginęło co najmniej 1 417 cywilów

Spośród 1 417 cywilnych ofiar wojny 121 to dzieci - podaje ONZ. Rannych zostało co najmniej 2 038 cywilów, w tym 171 dzieci. ONZ zaznacza, że rzeczywista liczba ofiar jest prawdopodobnie dużo wyższa.



05:13 Wybory prezydenckie w Serbii wygrywa urzędujący prezydent. Deklaruje utrzymanie przyjaznych relacji z Rosją

04:56 Sztab Generalny armii Ukrainy: Rosjanie przeprowadzają akcję masowego, chaotycznego minowania

"Aby spowolnić postępy jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, okupanci przeprowadzają masowe, chaotyczne minowanie nie tylko zajmowanych wcześniej pozycji i terenów, ale też dróg, którymi się poruszają" - czytamy w raporcie Sztabu Generalnego armii Ukrainy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sztab Generalny armii Ukrainy: Rosja przerzuca spadochroniarzy do Biełgorodu "Federacja Rosyjska kontynuuje pełnowymiarową agresję przeciw Ukrainie. Rosyjski wróg tymczasowo porzucił realizację zadania, jakim było zablokowanie i zdobycie Kijowa. Okupanci kontynuują ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną w całej Ukrainie, próbują siać panikę wśród ludności i zakłócać logistykę sił obronnych Ukrainy" - czytamy w najnowszym raporcie ukraińskiego Sztabu Generalnego na temat sytuacji na frontach.

04:40 Rosjanie zaczęli wycofywać się z obwodu sumskiego

Informację na ten temat podał na swoim kanale w serwisie Telegram gubernator obwodu sumskiego, Dmytro Żiwicki. "Rosyjskie oddziały od wczoraj (od soboty - red.) zaczęli aktywnie wycofywać się z terytorium naszego obwodu" - napisał Żiwicki.



04:30 W niedzielę z oblężonego od 2 marca Mariupola oraz z terenów objętych walkami w obwodzie ługańskim ewakuowano 2 964 osoby

Poinformowała o tym wicepremier Ukrainy, Iryna Wereszczuk. Wereszczuk podkreśliła, że wciąż trwają rozmowy, aby Rosja zapewniła dostęp do Mariupola autobusom Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, które od piątku próbują dotrzeć do miasta, by pomóc w ewakuacji ludności cywilnej.



04:27 NEXTA publikuje zdjęcia z drogi między Kijowem a Żytomierzem, wykonane ok. 25-30 km od stolicy Ukrainy

04:22 Zełenski zwrócił się ze specjalnym apelem do uczestników ceremonii rozdania nagród Grammy

Prezydent Ukrainy wezwał artystów uczestniczących w ceremonii, aby "opowiedzieli historię" Ukraińców. - Wojna. Co może być bardziej sprzeczne z muzyką. Cisza zrujnowanych miast i zabici ludzie - mówił Zełenski. - Najbliżsi nie wiedzą czy będą znów razem. Wojna nie pozwala nam wybrać kto przetrwa, a kto pozostanie w wiecznej ciszy - kontynuował. - Nasi muzycy zakładają kamizelki kuloodporne zamiast fraków. Śpiewają rannym. W szpitalach. Nawet tym, którzy nie mogą już ich słuchać - dodał prezydent Ukrainy. - Bronimy naszej wolności do życia, do miłości, do dźwięku. Na naszej ziemi walczymy z Rosją, która przynosi nam przeraźliwą ciszę swoimi bombami. Ciszę umarłych. Wypełnijcie tę ciszę swoją muzyką. Wypełnijcie ją dziś. Aby opowiedzieć naszą historię - zaapelował.