- Dziś, gdy patrzymy na straszne zbrodnie na kobietach, dzieciach, całych rodzinach, ten nasz krzyk powinien być jeszcze głośniejszy. Bucza, Irpień, Hostomel, Motyzin, to nazwy miejscowości, które każdy z nas zapamięta pewnie do końca życia. Rosjanie dopuścili się zbrodni ludobójstwa. W miejscowości Bucza Rosjanie odkryli ok. 300 pomordowanych osób, pomordowanych okrutnie w sposób, który znamy z dawnej przeszłości, z różnych wydarzeń w historii Rosji - mówił Morawiecki.



Reklama

- To jest ludobójstwo. I musi to być osądzone jak zbrodnia ludobójstwa. W takich chwilach musimy też zdać sobie sprawę z tego, że także ci, którzy milczą, nie zabierają głosu, są współodpowiedzialni. Musimy głośno mówić o tych zbrodniach i musimy im przeciwdziałać - kontynuował.



- Z tego miejsca wzywam liderów UE do zdecydowanego działania. Do wdrożenia takich działań, które wreszcie złamią machinę wojenną Putina, które zabiorą jej powietrze. Które doprowadzą do skonfiskowania majątku Federacji Rosyjskiej zdeponowanego w bankach zachodniej Europy. Które doprowadzą do skonfiskowania majątków oligarchów rosyjskich wspierających Putina. Wspierających faszystowski reżim rosyjski. Takich, które złamią agresywną politykę Putina - dodał premier.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zbrodnia pod Kijowem Po wyzwoleniu podkijowskiej miejscowości Bucza żołnierze znaleźli ciała mieszkańców pomordowanych przez okupantów.

- Panie prezydencie Macron. Ile razy negocjował pan z Putinem? Co pan osiągnął? Ze zbrodniarzami się nie debatuje. Zbrodniarzy trzeba zwalczać. Negocjowalibyście z Hitlerem, ze Stalinem, z Pol Potem? - pytał Morawiecki.



Reklama

- Dość tej gry na zwłokę niektórych liderów europejskich. Potrzebne są jasne, zdecydowane sankcje. Te sankcje nie działają. Potrzebne są zdecydowane sankcje, takie, które złamią machinę wojenną Putina. Inaczej kolejni niewinni ludzie będą umierać - dodał.

Pani kanclerz (Angelo Merkel). Milczy pani od początku wojny. Tymczasem to polityka Niemiec doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę wynikającą z monopolu na dostawy surowców Premier Mateusz Morawiecki

- Rosyjska agresja to nie jest wypadek przy pracy. To jądro systemu. Faszystowskiego systemu rosyjskiego. To jest reguła. Rosja posługuje się agresją jako zasadą swojej polityki. Mówiłem o tym w listopadzie, mówiłem, że (na Ukrainie) planowane są czystki - przekonywał.



- Te zbrodnie są wyjątkowe. Dziś tworzy się mapa ludobójstwa XXI wieku. Rosja jest już dziś państwem totalitarno-faszystowskim. Musimy je razem powstrzymać. W ramach NATO. W ramach UE - mówił Morawiecki.



Autopromocja Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą" W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe Pobierz za darmo

- Zbrodnia ludobójstwa musi zostać osądzona. Dlatego apelujemy o powołanie międzynarodowej komisji do zbadania zbrodni ludobójstwa na Ukrainie - dodał Morawiecki. - Potrzebna jest taka komisja, jeśli chcemy poznać prawdę o zakresie rosyjskich, faszystowskich zbrodni - podkreślił.



- Panie kanclerze Scholz, Olafie. To nie głosy niemieckich biznesów powinny być dziś głośno słyszane w Berlinie. To głos tych niewinnych kobiet i dzieci. Głos tych mordowanych powinien być słyszany przez wszystkich Niemców, wszystkich polityków niemieckich - apelował szef rządu.



Reklama

- Pani kanclerz (Angelo Merkel). Milczy pani od początku wojny. Tymczasem to polityka Niemiec doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę wynikającą z monopolu na dostawy surowców. Trzeba zabrać głos. Potępić to. Przyznać, że była to niewłaściwa polityka - mówił też Morawiecki.



- Nie dajmy się zastraszyć. Dajmy ludziom na Ukrainie normalnie żyć. Tak jak my w Europie - podsumował Morawiecki. - Przestańmy nieludzko kalkulować, zacznijmy myśleć jak ludzie i działać skutecznie. Zobaczycie, że bez rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu, też damy sobie radę. Zdobądźcie się na ten radykalny krok - apelował.