Morawiecki o Orbanie: Wygrał demokratycznie, nie blokował sankcji

- Niezależnie od tego kto, w jaki sposób podchodzi do Węgier, trzeba zauważyć, że to czwarte z kolei zwycięstwo i to najwyższe zwycięstwo, większością konstytucyjną - mówił premier Mateusz Morawiecki pytany o wynik wyborów parlamentarnych na Węgrzech.