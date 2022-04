W Buczy, z której Rosjanie się wycofali, zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy miało zostać nawet 300 cywilów. Ok. 50 miało zostać zabitych w sposób przypominający egzekucję.

- Pokazuje to z jak bestialskim reżimem mamy do czynienia. Ofiary nie były żołnierzami przecież, to byli zwykli ludzie, jadący rowerem przez własną wioskę, zastrzeleni tylko dlatego, że byli Ukraińcami - mówił Przydacz. - Ci ludzie są podobni do nas wszystkich. To pokazuje, że z takim sąsiadem, na wschód od naszych granic, nie możemy czuć się bezpieczni. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby wspierać Ukraińców. To Ukraińcy są po dobrej stronie, a po drugiej stronie mamy bestialski reżim, który po prostu morduje. Świat obiegły informacje, że Rosjanie do tej operacji przygotowywali mobilne krematoria, 45 tys. worków na ciała. Przecież nie dla własnych żołnierzy - kontynuował.

Dzisiaj trzeba uderzyć w gospodarkę rosyjską Marcin Przydacz, wiceszef MSZ

- Ważne jest zbieranie dowodów. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze już jakiś czas temu rozpoczął śledztwo - stwierdził też Przydacz dodając, że Polska ma plany, we współpracy ze stroną ukraińską, pomóc w gromadzeniu dowodów na popełnianie zbrodni wojennych na Ukrainie.

- Nie wyobrażam sobie, żeby ludzie, którzy wydali takie rozkazy, ale też podjęli decyzje polityczne, o takim charakterze, pozostali bezkarni. Nie wyobrażam sobie tego - dodał.

Jakie kolejne sankcje powinny być nałożone na Rosję?

- Te sankcje powinny być przede wszystkim szczelne - zaznaczył Przydacz. - Niestety pan premier (Mateusz) Morawiecki ma rację, że one do końca w tej chwili nie działają. Rubel powrócił do swojego kursu sprzed inwazji. To pokazuje, że gospodarka rosyjska była w jakimś sensie przygotowana na sankcje. Musimy iść dużo, dużo dalej - stwierdził Przydacz. - Dzisiaj trzeba uderzyć w gospodarkę rosyjską, to będzie postulował premier - dodał. Przydacz stwierdził, że można m.in. odłączyć wszystkie rosyjskie banki od systemu SWIFT. - No i sektor energetyczny - my, państwa bałtyckie, wskazaliśmy kiedy odetniemy się od rosyjskiego gazu i ropy. Teraz czas na naszych partnerów z Zachodu - mówił wiceszef MSZ.