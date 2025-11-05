Aktualizacja: 05.11.2025 18:10 Publikacja: 05.11.2025 15:58
Zohran Mamdani podczas wieczoru wyborczego w teatrze The Brooklyn Paramount w dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku
Foto: Adam Gray/Bloomberg
– Jestem muzułmaninem. Jestem demokratycznym socjalistą. I odmawiam przepraszania za to – stwierdził Zohran Mamdani, w przemówieniu wygłoszonym po tym, jak został wybrany na burmistrza Nowego Jorku.
Jest on pierwszym w historii włodarzem tej wielkiej metropolii urodzonym poza USA i reprezentuje lewe skrzydło Partii Demokratycznej. W wyborach zdobył 50,4 proc. głosów, pokonując Andrew Cuomo, byłego demokratycznego gubernatora stanu Nowego Jorku (41,6 proc.) oraz republikańskiego aktywistę Curtisa Sliwę, wnuka imigrantów z Limanowej (7,1 proc.). Cuomo był wspierany przez wielu potentatów z Wall Street (i nawet prezydenta USA Donalda Trumpa), którzy nie chcieli zwycięstwa Mamdaniego, postrzeganego jako radykał.
Żydowscy zwolennicy kandydata Demokratów na burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego trzymają plakaty, gromadząc się przed miejscem imprezy wyborczej po zwycięstwie Mamdaniego w wyborach na burmistrza Nowego Jorku
Foto: REUTERS/Jeenah Moon
„Więc się zaczyna…” – w ten sposób Trump skomentował zwycięstwo Mamdaniego na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Kilka dni wcześniej zasugerował, że Nowemu Jorkowi trudniej będzie zdobywać fundusze z budżetu federalnego. – Będzie mi trudno jako prezydentowi, by dać masę pieniędzy Nowemu Jorkowi, gdyż będzie on zarządzany przez komunistę, a wysyłając tam pieniądze będzie się je tylko marnować – powiedział Trump.
Mamdani opowiada się za podwyżką miejskich podatków dla bogatych i dla działających w Nowym Jorku wielkich firm. Stwierdził nawet, że większe podatki powinni płacić ludzie z „bielszych” dzielnic. W zamian za to obiecywał zamrożenie czynszów, darmową komunikację miejską i przedszkola, a także stworzenie sieci miejskich sklepów, które będą sprzedawały tanią żywność.
Mamdani chce również, by płaca minimalna w Nowym Jorku wzrosła do 2030 r. do poziomu 30 dol. za godzinę. Perspektywa rządów Mamdaniego niepokoiła więc już od wielu miesięcy część przedstawicieli środowisk finansowych i biznesowych.
„Polityka Mamdaniego będzie katastrofalna dla Nowego Jorku. Nie ma miejsca na socjalizm w ekonomicznej stolicy naszego kraju. Zdolność Nowego Jorku do zapewniania usług biednym i potrzebującym, nie mówiąc już o zwykłych nowojorczykach, zależy całkowicie od tego, czy w Nowym Jorku panuje środowisko przyjazne biznesowi, a bogaci rezydenci są skłonni spędzać tam co najmniej 183 dni w roku oraz brać na siebie związany z tym ciężar podatkowy” – zatweetował w czerwcu miliarder Bill Ackman, założyciel firmy inwestycyjnej Pershing Square Capital Management.
Krytycy zarzucają też Mamdaniemu związki z lewicowymi ekstremistami oraz islamskimi radykałami. „Jestem głęboko zaalarmowany przyszłością Narodowego Komitetu Demokratów i kraju po nowojorskiej nominacji kandydata, który nie potępił sloganu »zglobalizować intifadę« i promował trockistowskie rozwiązania ekonomiczne” – w ten sposób komentował czerwcowe zwycięstwo Mamdaniego w prawyborach Partii Demokratycznej Larry Summers, sekretarz skarbu USA w latach 1999-2001.
Z niedawnego sondażu przeprowadzonego przez firmę JL Partners dla dziennika „Daily Mail” wynika, że 47 proc. nowojorczyków obawia się, że pod rządami Mamdaniego wzrośnie przestępczość, 43 proc. uważa, że będzie powstawało w mieście mniej biznesów, ale 39 proc. spodziewa się, że mieszkania staną się bardziej dostępne. Wśród zarabiających powyżej 250 tys. dol. rocznie 7 proc. zadeklarowało, że wyprowadzi się z Nowego Jorku, jeśli Mamdani będzie wdrażał swoje pomysły. Gdyby rzeczywiście doszło do odpływu bogatych rezydentów z tej metropolii, mogłoby to poważnie uderzyć we wpływy do miejskiej kasy. Około połowa przychodów podatkowych Nowego Jorku pochodzi bowiem od „najbogatszego jednego procenta” mieszkańców.
Ze strony potentatów z Wall Street płyną też jednak gratulacje dla Mamdaniego i oferty współpracy na rzecz miasta. „Gratulacje z powodu zwycięstwa. Masz teraz wielką odpowiedzialność. Jeśli mogę pomóc Nowemu Jorkowi, daj znać, w jaki sposób” – napisał miliarder Bill Ackman.
