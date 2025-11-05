Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne priorytety Zohrana Mamdaniego w kontekście polityki podatkowej?

Jakie obietnice złożył Mamdani w zakresie polityki społecznej i mieszkalnictwa?

Jakie obawy dotyczące przyszłości Nowego Jorku wyrażają krytycy polityki Mamdaniego?

Jakie reakcje wśród elit finansowych Nowego Jorku wywołało zwycięstwo Mamdaniego?

– Jestem muzułmaninem. Jestem demokratycznym socjalistą. I odmawiam przepraszania za to – stwierdził Zohran Mamdani, w przemówieniu wygłoszonym po tym, jak został wybrany na burmistrza Nowego Jorku.

Reklama Reklama

Jest on pierwszym w historii włodarzem tej wielkiej metropolii urodzonym poza USA i reprezentuje lewe skrzydło Partii Demokratycznej. W wyborach zdobył 50,4 proc. głosów, pokonując Andrew Cuomo, byłego demokratycznego gubernatora stanu Nowego Jorku (41,6 proc.) oraz republikańskiego aktywistę Curtisa Sliwę, wnuka imigrantów z Limanowej (7,1 proc.). Cuomo był wspierany przez wielu potentatów z Wall Street (i nawet prezydenta USA Donalda Trumpa), którzy nie chcieli zwycięstwa Mamdaniego, postrzeganego jako radykał.

Żydowscy zwolennicy kandydata Demokratów na burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego trzymają plakaty, gromadząc się przed miejscem imprezy wyborczej po zwycięstwie Mamdaniego w wyborach na burmistrza Nowego Jorku Foto: REUTERS/Jeenah Moon

„Więc się zaczyna…” – w ten sposób Trump skomentował zwycięstwo Mamdaniego na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Kilka dni wcześniej zasugerował, że Nowemu Jorkowi trudniej będzie zdobywać fundusze z budżetu federalnego. – Będzie mi trudno jako prezydentowi, by dać masę pieniędzy Nowemu Jorkowi, gdyż będzie on zarządzany przez komunistę, a wysyłając tam pieniądze będzie się je tylko marnować – powiedział Trump.