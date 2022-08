04:58 Sprzeczne doniesienia z Donbasu. Kto kontroluje Piski?

Ukraińskie władze zaprzeczają, jakoby utracili silnie ufortyfikowane miasteczko, kluczowe dla obrony obwodu donieckiego. Piski znajdują się zaledwie 10 km na północny-zachód od stolicy obwodu, Doniecka.

04:30 Ukraińska armia informuje o ostrzelaniu mostu na Dnieprze

Z komunikatu Dowództwa Operacyjnego "Południe" wynika, że armia ukraińska ostrzelała most Kachowski w obwodzie chersońskim, co ma na celu utrudnienie logistyki rosyjskich oddziałów w okupowanym obwodzie chersońskim. Według komunikatu ukraińskiej armii most, po ostrzelaniu, jest niezdatny do użycia. Od lipca ukraińska armia atakuje przeprawy na Dnieprze w obwodzie chersońskim, wykorzystując do tego zestawy rakietowe dalekiego zasięgu, dostarczone Ukrainie przez zachodnich sojuszników.



04:25 Ok. 20 rosyjskich samolotów stale patroluje granicę Ukrainy z Rosją

Jurij Ignat, rzecznik ukraińskiego Dowództwa Sił Powietrznych podał, że ok. 20 rosyjskich samolotów wykonuje całodobowe patrole przy granicy Ukrainy z Rosją. - Ok. 20 rosyjskich samolotów jest stale w powietrzu w pobliżu granic Ukrainy. Patrolują je całą dobę. Różne rodzaje samolotów wykonują te patrole - przekonywał Ignat na antenie ukraińskiej telewizji. Samoloty te mają być uzbrojone w pociski Ch-59 i Ch-58.



04:19 Zełenski: Jedyną drogą dla okupantów jest ucieczka. Jeśli zdążą

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim najnowszym wystąpieniu przekonywał mieszkańców ziem okupowanych przez Rosjan, że "niezależnie od tego co obiecają okupanci, ich jedyną drogą jest ucieczka". - W najlepszym wypadku. Jeśli zdążą - zastrzegł. - Wyparliśmy armię rosyjską z północnych obwodów. Wyparliśmy najeźdźców z Wyspy Węży. Czują już, że nadchodzi czas, by uciekać z Chersonia i z południa kraju. Przyjdzie czas, że uciekną z obwodu charkowskiego, z Donbasu, z Krymu. I każdy, kto może w tym pomóc, powinien to zrobić - mówił ukraiński prezydent.