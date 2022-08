Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 169 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińska armia informuje o ostrzelaniu mostu na Dnieprze, który obecnie ma być niezdatny do użycia.

- Nie będzie sezonu grzewczego w tym roku, co oznacza, że będzie bardzo zimno. Ludzie to rozumieją. I dlatego widzimy, że liczba wyjeżdżających Ukraińców wzrasta - powiedział Bojczenko na konferencji prasowej.



Mer Mariupola twierdzi też, że Rosjanie nie będą w stanie zapewnić mieszkańcom miasta odpowiedniej ilości bieżącej wody pitnej, a zapasy wody w mieście wystarczą na dziewięć miesięcy.



- Nie było i nie będzie (w czasie okupacji - red.) wody pitnej wysokiej jakości (w Mariupolu). Skąd Mariupol pozyskiwał wodę przed wojną? Źródłem wody dla Mariupola jest Doniec Siewierski. Oni (Rosjanie - red.) zniszczyli sieć (wodociągów) a jej odtworzenie jest niemożliwe. To wymaga miliardów hrywien i zawieszenia broni, a to się nie stanie. Teraz pobierają wodę z rezerwowego zbiornika: to niskiej jakości, techniczna woda, a jej ilość, niestety, wystarczy tylko na dziewięć miesięcy - tłumaczył Bojczenko.



Według mera miasta miejskie wodociągi obecnie nie działają, a odtworzenie sieci wodociągowej zajmie 1,5-2 lata.



- Oni (Rosjanie) zapewnili prąd miastu, ale zrobili to bez sensu: zamiast 220 Watów, mamy 380 Watów, przez co płoną mieszkania i ruchomości, które przetrwały... Dodajmy do tego brak dostaw gazu - wyliczał Bojczenko.

Mariupol został zdobyty przez Rosjan w połowie maja, po kapitulacji ostatnich ukraińskich obrońców, walczących na terenie zakładów Azowstal.