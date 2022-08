Wallace zapowiedział wysłanie sprzętu w Kopenhadze, gdzie uczestniczy w międzynarodowej konferencji z udziałem sojuszników deklarujących dalsze wsparcie wojskowe i finansowe dla Ukrainy.

Obecnie Wielka Brytania dostarczyła już trzy wyrzutnie. Wykorzystują one te same pociski o zasięgu do 80 kilometrów, co amerykańskie systemy HIMARS. Wallace potwierdził, że Wielka Brytania wyśle Ukrainie jeszcze trzy takie wyrzutnie, a także znaczną liczbę rakiet dla nich.

Dodał, że Wielka Brytania jest bardzo zadowolona ze sposobu, w jaki Ukraina wykorzystuje wyrzutnie rakietowe dostarczone już przez Zachód. Powiedział, że siły ukraińskie pokazały, że są znacznie lepsze w rozróżnianiu, w które cele uderzyć, dzięki czemu nie kończy im się szybko amunicja. Wallace stwierdził, że jest to część przejścia Ukrainy z używania starej broni z czasów sowieckich na nowoczesną broń NATO.

- Nasze stałe wsparcie wysyła bardzo jasny komunikat: Wielka Brytania i społeczność międzynarodowa pozostają przeciwne tej nielegalnej wojnie i będą stać ramię w ramię w zapewnieniu obronnej pomocy wojskowej dla Ukrainy, aby pomóc jej bronić się przed inwazją Putina - powiedział brytyjski minister.

Jego zdaniem M270 MLRS już pomagają Ukrainie celować w rosyjskie zapasy amunicji i centra dowodzenia.