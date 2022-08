Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 169 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińska armia informuje o ostrzelaniu mostu na Dnieprze, który obecnie ma być niezdatny do użycia.

- Do 24 lutego Rosjanie nie sformowali zgrupowania uderzeniowego zgodnie z wymogami sztuki wojennej - mówił Reznikow.

Reklama

- Nie wpadłem na to sam, jestem cywilem. To przedstawiciele armii mi to wyjaśnili, na poziomie Sztabu Generalnego, że grupa uderzeniowa, która ma prowadzić ofensywę, potrzebuje określonych cech: musi mieć organy dowodzenia, kontroli, konserwacji sprzętu, szpitali, łańcuchów logistycznych, jednostek uderzeniowych, etc. - wyliczał.

Według ministra obrony Ukrainy to częściowo dlatego, że Rosjanie nie byli przygotowani do pełnowymiarowej ofensywy, stopniowe wyzwalanie obwodów kijowskiego, czernihowskiego i sumskiego zakończyło się sukcesem ukraińskiej armii.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińcy zaatakowali bazę wojskową na Krymie? "Rzeczpospolita" o eksplozjach na lotnisku Saki 9 sierpnia, na lotnisku wojskowym Saki, w Nowofedoriwce na okupowanym Krymie, doszło do serii eksplozji. Rosyjski resort obrony podaje, że eksplozje były wynikiem detonacji amunicji lotniczej będącej następstwem niedbałości. Pojawiają się jednak nieoficjalne informacje, że za eksplozjami mogą stać Ukraińcy, którzy oficjalnie temu zaprzeczają.

Reklama

Reznikow zwrócił uwagę, że dzięki nieprzygotowaniu Rosjan, łatwo było zerwać ich łańcuchy zaopatrzenia.



Na przełomie marca i kwietnia Rosjanie wycofali się z północy Ukrainy i zaniechali prowadzonej od 24 lutego ofensywy na Kijów.

1 864 Tyle czołgów miała stracić Rosja w czasie walk na Ukrainie

Według najnowszych danych Sztabu Generalnego armii Ukrainy Rosja od 24 lutego straciła na Ukrainie ok. 43 tys. żołnierzy, 1 846 czołgi, 4 100 pojazdów opancerzonych, 974 zestawy artyleryjskie, 261 zestawów rakietowych, 134 zestawy przeciwlotnicze, 232 samoloty, 193 śmigłowce, 772 bezzałogowe statki powietrzne, 185 pocisków manewrujących, 15 jednostek nawodnych, 3 018 pojazdów (w tym cystern), 90 jednostek sprzętu specjalnego.