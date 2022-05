05:31 UNICEF: Koszt ratowania niedożywionych dzieci wzrośnie w związku z wojną

UNICEF alarmuje, że koszt tzw. pasty terapeutycznej (RUTF) wzrośnie do 16 proc. w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę i zakłóceniami w łańcuchach dostaw wywołanymi pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Pasta terapeutyczna stosowana jest m.in. w celu ratowania przed śmiercią głodową niedożywionych dzieci. Opakowanie zawierające 150 saszetek pasty - co wystarczy na 6-8 tygodni żywienia, które umożliwia powrót poważnie niedożywionego dziecka do zdrowia - kosztuje obecnie średnio 41 dolarów. UNICEF alarmuje, że bez dodatkowych funduszy w kolejnych sześciu miesiącach pomoc taka może nie dotrzeć do ok. 600 tysięcy dzieci.



05:15 CNN opisuje historię 33-latka z Ukrainy, który wydostał się z grobu, w którym zakopali go Rosjanie

Mykoła Kuliczenko pokazał dziennikarzowi CNN grób, w którym został pochowany żywcem trzy i pół tygodnia po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Wcześniej Rosjanie strzelali do niego i jego dwóch braci i byli przekonani, że wszyscy nie żyją. Tragedia miała miejsce na terenach, które były wówczas okupowane przez Rosjan.

04:52 W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie ostrzelali bazę wojskową w Jaworowie

Baza znajduje się ok. 20 km od granicy z Polską. Informację o ataku przekazał gubernator obwodu lwowskiego, Maksym Kozicki.

04:30 Dziewięć osób zginęło, a sześć zostało rannych, w wyniku ostrzału obwodu donieckiego

Informację na temat skutków rosyjskiego ostrzału przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram gubernator obwodu donieckiego, Pawło Kyryłenko. "16 maja Rosjanie zabili dziewięciu cywilów w obwodzie donieckim: trzech w miejscowości Łyman, dwóch w Awdijiwce, jednego w Marince, jednego w Kłynowem, jednego w Drobyszewie i jednego w Kateryniwce. Sześć kolejnych osób zostało rannych" - napisał Kyryłenko. Gubernator obwodu donieckiego dodał, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę w obwodzie donieckim zginęło 375 cywilów, a 1 081 zostało rannych.



04:26 Japonia szanuje "poważną decyzję" Szwecji o ubieganiu się o członkostwo w NATO

Szef kancelarii japońskiego premiera, Hirokazu Matsuno, podkreślił, że decyzja Rosji o dokonaniu inwazji na Ukrainę, wywiera wpływ nie tylko na Europę, ale również na rejon Indo-Pacyfiku.



04:20 W ciągu doby ukraińska armia odparła w Donbasie 11 ataków wroga

W czasie odpierania rosyjskich ataków Ukraińcy zniszczyli zestaw rakietowy ziemia-powietrze Tor, pięć czołgów, sześć zestawów artyleryjskich, 12 bojowych wozów piechoty i jeden inny pojazd. Ponadto ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła samolot szturmowy Su-25 i trzy bezzałogowe statki powietrzne Orlan-10. Rosjanie ostrzelali w ciągu minionej doby 25 miejscowości w obwodach donieckim i ługańskim, uszkadzając 42 budynki mieszkalne, szkołę i instytucję edukacji wyższej oraz hotel i sześć innych przedsiębiorstw. 20 osób zginęło w wyniku ostrzału, w tym jedno dziecko.