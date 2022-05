Szwedzki rząd zdecydował o złożeniu formalnego wniosku o akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Poinformowała o tym w poniedziałek premier Magdalena Andersson. Wcześniej decyzję o chęci przystąpienia do NATO ogłosił rząd Finlandii.

- To, co Finlandia i Szwecja robią teraz pod presją Waszyngtonu, nie swoich narodów, lecz sił politycznych, to uwalnianie rąk Rosji - oceniła rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.

- Dziś Waszyngton pod presją zmusza te kraje, które przez wiele dziesięcioleci prowadziły neutralną politykę nieprzystępowania do bloków militarnych, do zmiany strategicznego kursu, rozwiązał nam ręce - dodała.