Devlet Bahceli wyraził obawę, że decyzja NATO o przyjęciu Szwecji i Finlandii, które ubiegają się o dołączenie do Sojuszu, sprowokuje Rosję i doprowadzi do rozszerzenia wojny na Ukrainie.



Reklama

Bahceli występując przed parlamentarzystami swojej partii stwierdził, że najbardziej "logiczną" opcją byłoby trzymanie Szwecji i Finlandii w "poczekalni NATO".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Przewodniczący Dumy przeciwko "wymianie zbrodniarzy wojennych" Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy, izby niższej rosyjskiego parlamentu, poparł propozycję parlamentarzysty, Anatolija Wassermana (Sprawiedliwa Rosja), który sprzeciwia się "wymianie zbrodniarzy wojennych" na rosyjskich jeńców.

- Wejście Szwecji i Finlandii do NATO będzie oznaczać przedłużenie wojny na Ukrainie, a nawet jej geograficzną ekspansję - ocenił Bahceli.



Wystąpienie Bahceliego miało miejsce dzień po tym, jak prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że Finlandia i Szwecja nie powinny zostać przyjęte do NATO.

Reklama

Wejście Szwecji i Finlandii do NATO będzie oznaczać przedłużenie wojny na Ukrainie Devlet Bahceli, lider Partii Narodowego Działania

Erdogan ma do Szwecji i Finlandii pretensje o to, że wspierają one kurdyjskie organizacje, które Turcja uważa za terrorystyczne. Ankara zwraca uwagę, że oba państwa nie zgadzają się na ekstradycję obywateli Turcji, których kraj ten uważa za terrorystów i nie zgadzają się na eksport określonych rodzajów uzbrojenia do Turcji.



Bahceli w swoim przemówieniu również oskarżył Szwecję i Finlandię o "pomoc i podżeganie" kurdyjskich bojowników.