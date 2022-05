Informator agencji przekazał, że niektórzy żołnierze z Ukrainy nie wyglądali na rannych. Na fotografii opublikowanej przez Reutera widać siedem autokarów, eskortowanych przez wozy opancerzone prorosyjskich sił zbrojnych.

Wcześniej informację o konwoju podała rosyjska agencja RIA Nowosti. Strona ukraińska nie komentowała doniesień o kolejnym transporcie z Azowstalu.

"Najwyższe dowództwo nakazało dowódcom jednostek stacjonujących w zakładach Azowstal ratowanie życia żołnierzy... Obrońcy Mariupola to bohaterowie naszych czasów" - głosił wcześniejszy komunikat ukraińskiego Sztabu Generalnego. Według ukraińskiego sztabu, "garnizon w Mariupolu wypełnił swoją misję bojową".

Mariupol był oblężony przez Rosjan od 2 marca. W ostatnich tygodniach żołnierze Pułku Azow oraz 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej bronili się już wyłącznie na terenie zakładów Azowstal, korzystając z systemu bunkrów i podziemnych korytarzy, istniejących pod kombinatem.

Władze Ukrainy wielokrotnie podkreślały, że brakuje im ciężkiego sprzętu, by uratować żołnierzy z Mariupola środkami militarnymi. Kijów prowadził natomiast intensywne działania dyplomatyczne mające na celu najpierw ewakuację znajdujących się w zakładach Azowstal cywilów, a obecnie skoncentrowane na ewakuacji żołnierzy broniących kombinatu.

16 maja doszło do ewakuacji z Mariupola, do szpitali na terenach okupowanych przez Rosjan i prorosyjskich separatystów, ciężko rannych obrońców Mariupola. W poniedziałek z Azowstalu ewakuowano ponad 260 żołnierzy, którzy mają być wymienieni na rosyjskich jeńców wojennych. Wiceminister obrony Ukrainy, Hanna Maliar, informowała, że 53 rannych żołnierzy z Azowstalu ewakuowano do szpitala w Nowoazowsku, na terenie okupowanym przez prorosyjskich separatystów z Donieckiej Republiki Ludowej, a 211 kolejnych zabrano do miasteczka Ołeniwka, również na terenie okupowanym przez separatystów.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk mówiła, że trwają prace nad kolejnymi etapami operacji humanitarnej w Azowstalu.

