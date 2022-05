Wołodin na sesji plenarnej Dumy powiedział, że "zbrodniarze wojenni" nie mogą podlegać wymianie lecz "muszą zostać osądzeni".

- Przedstawia pan dobry wniosek. Nazistowscy kryminaliści nie mogą podlegać wymianie. To zbrodniarze wojenni i musimy zrobić wszystko, by pociągnąć ich do odpowiedzialności - powiedział Wołodin.

Przewodniczący Dumy zaapelował do komisji ds. obrony i bezpieczeństwa, by przygotowały odpowiednią uchwałę i aby deputowani zagłosowali nad nią przed końcem sesji.



16 maja pojawiła się informacja, że 265 ukraińskich żołnierzy, broniących się w Mariupolu, zostało ewakuowanych z terenu zakładu Azowstal na terytorium kontrolowane przez prorosyjskich separatystów (wśród nich było ok. 50 ciężko rannych, którzy trafili do szpitala na terenie separatystycznej, samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej).

Wicepremier Ukrainy wyraziła nadzieję, że rannych ukraińskich żołnierzy uda się wymienić na rosyjskich jeńców wojennych

Sztab Generalny armii Ukrainy poinformował 16 maja, że obrońcy Azowstalu "wypełnili swoje zadania bojowe" a dowódcy broniących się w Mariupolu jednostek powinni teraz podjąć działania mające na celu ratowanie życia żołnierzy.



Wicepremier Ukrainy, Iryna Wereszczuk informowała we wtorek, że "operacja humanitarna w Azowstalu nadal trwa" i wyraziła nadzieję, że rannych ukraińskich żołnierzy uda się wymienić na rosyjskich jeńców wojennych po tym jak stan zdrowia obrońców Azowstalu ustabilizuje się.