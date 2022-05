Od 1 maja obniżone zostały stawki na świadczenia oferowane pacjentom wentylowanym mechanicznie. Dla wielu z nich oznacza to konieczność powrotu do szpitali. Tych, którzy nie trafią do placówek, a zostaną pozbawieni takiego świadczenia, może czekać śmierć. To ok. 9 tys. pacjentów.