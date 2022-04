05:09 Rosjanie zaatakowali z morza cele w obwodzie odeskim

Rada miejska Odessy poinformowała o ataku na swoim kanale w serwisie Telegram. "Informacja z Dowództwa Operacyjnego Południe: w wyniku uderzenia rakietowego z morza, elementy infrastruktury w obwodzie odeskim zostały uszkodzone. Szczegóły są ustalane" - czytamy w komunikacie. Rada Odessy apeluje, by nie publikować żadnych zdjęć, ani nagrań, które ujawniałyby "okoliczności albo miejsce", na które spadły rakiety.



05:07 Australia wysyła na Ukrainę pierwsze trzy Bushmastery. Dwa mają pełnić funkcję karetki

"Bushmastery są odpowiednie do zapewnienia ochrony żołnierzom Ukraińskich Sił Zbrojnych i ukraińskim cywilom wobec min i zaimprowizowanych ładunków wybuchowych, pocisków artyleryjskich i ognia z broni ręcznej" - czytamy w oświadczeniu kancelarii premiera Australii.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Pierwsze transportery piechoty z Australii lecą na Ukrainę Australia wysłała na Ukrainę pierwsze trzy z 20 pojazdów Bushmaster - kołowych transporterów piechoty typu MRAP. Wysłane na Ukrainę pojazdy są produkowane przez zakłady Thales Australia

04:49 Dwa rosyjskie państwowe koncerny trafiły na amerykańską czarną listę

United Shipbuilding Corp i Alrosa zostały odcięte od dostępu do amerykańskiego systemu finansowego - poinformował amerykański Departament Skarbu.



04:47 Prezes rosyjskiego koncernu: Wspieramy obiektywne i bezstronne śledztwo ws. zbrodni w Buczy i

"Wszyscy chcemy szybkiego końca tego bratobójczego konfliktu, który odbiera życie, niszczy rodziny i całe miasta" - dodał Bernard Zooneveld. "Chcemy, aby odpowiedzialni za takie zbrodnie zostali właściwie ukarani" - podkreślił.

04:26 Zełenski: Sytuacja w Borodziance znacznie bardziej przerażająca niż w Buczy

- Prace nad usuwaniem gruzów w Borodziance się zaczęły... Jest tu znacznie bardziej przerażająco. Nawet więcej ofiar rosyjskich okupantów - powiedział prezydent Ukrainy w nagraniu umieszczonym w jego kanale w serwisie Telegram. Borodzianka jest oddalona od Buczy o ok. 25 km. - A co się stanie, kiedy świat dowie się całej prawdy o tym, co rosyjska armia zrobiła w Mariupolu? - pytał Zełenski. - Tam, na niemal każdej ulicy jest to, co świat zobaczył w Buczy i innych miastach w obwodzie kijowskim, po wycofaniu się rosyjskich żołnierzy - dodał.



04:23 Niezależny rosyjski portal Meduza publikuje nagranie, z którego wynika, że Rosjanie zabijali cywilów w Buczy

Nagranie pochodzi z okresu między 23 a 30 marca. Miasto znajdowało się wówczas pod kontrolą Rosjan.



04:21 Minister przemysłu: Japonia stopniowo będzie wstrzymywać import rosyjskiego węgla

Koichi Hagiuda zapowiedział, że odejście od importu rosyjskiego węgla to element sankcji nakładanych na Rosję w związku z jej inwazją na Ukrainę. - Ostatecznie, zmierzamy do wstrzymania importu z Rosji - dodał Hagiuda. Premier Japonii, Fumio Kishida, ma w piątek ogłosić nałożenie kolejnych sankcji na Rosję.