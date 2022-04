Pieskow był proszony, aby doprecyzować swoją wypowiedź z poprzedniego dnia o zakończeniu wojny na Ukrainie - czy chodzi mu o "następnych kilka dni" czy "przewidywalną przyszłość".

Istotna praca jest wykonywana zarówno przez armię, jak i negocjatorów Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla

- Mówimy o przewidywalnej przyszłości - stwierdził.



Dopytywany co skłania go do takiej prognozy, rzecznik Kremla odparł, że "operacja trwa, cele są osiągane".

- Istotna praca jest wykonywana zarówno przez armię, mówimy tu o postępach operacji, jak i przez negocjatorów, poprzez negocjacje z ukraińskimi przedstawicielami - mówił Pieskow.

Rzecznik Kremla zaprzeczył na konferencji prasowej udziałowi w Rosji w ataku na dworzec kolejowy w Kramatorsku, w którym zginęło 30 osób.

Pieskow powołał się przy tym na oświadczenie rosyjskiej armii, która "wykluczyła użycie rakiety (Toczka-U)" przez rosyjską armię.



- W Kramatorsku nie były dziś prowadzone żadne misje bojowe - dodał rzecznik Kremla.