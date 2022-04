W sondażu przeprowadzonym miesiąc temu, szans na pojednanie między dwoma narodami nie widziało 42 proc. ankietowanych przez agencję Rating Ukraińców. Dziś ten odsetek wzrósł do 64 proc.

Wśród tych, którzy jeszcze wierzą w przyjazne relacje, 22 proc. uważa, że są one możliwe nie wcześniej, niż po upływie 20-30 lat. 10 proc. - że nastąpi to w ciągu 15 lat.

Zdecydowana większość (91 proc. ) nie popiera tezy, że „Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród”. Dziś zgadza się z nią tylko tylko 8 proc. ankietowanych. W sierpniu 2021 roku było ich 41 proc., a jeszcze w marcu bieżącego roku - 21 proc. Poparcie dla tej tezy wciąż wyraża 23 proc. mieszkańców wschodniej części Ukrainy i 13 proc. starszych respondentów.

Od sierpnia 2021 r. znacznie wzrosła liczba respondentów, którzy identyfikują się jako obywatele Ukrainy (z 75 do 98 proc.) oraz jako „Europejczycy” – z 27 do 57 proc. Coraz mniej badanych określa się mianem „sowietów”: odsetek spadł z 21 do 7 proc.

80 proc. respondentów, pytanych o swoje odczucia względem Ukrainy, wskazało odpowiedź "duma" i opinia ta dominuje we wszystkich regionach kraju.